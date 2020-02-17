مقتل 10 أشخاص في تفجير انتحاري بمدينة كويتا غرب باكستان

قتل 10 أشخاص في تفجير انتحاري، وقع اليوم الاثنين في مدينة كويتا غرب باكستان.

وقال مسؤولون إن ما لا يقل عن عشرة أشخاص لقوا حتفهم في تفجير انتحاري استهدف سيارة للشرطة في جنوب غرب باكستان اليوم الاثنين.

ووقع التفجير في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوخستان على الحدود مع أفغانستان وإيران ومن بين القتلى شرطيان.

وقال مسؤول في مستشفى "استقبلنا عشر جثث حتى الآن و35 مصابا في المستشفى الأهلي".

وأكد مسؤول بارز بالشرطة مقتل اثنين من أفراد الشرطة في التفجير.

Four dead, several injured, in bomb #blast in #Quetta. Police may have been the prime target.#Balochistanpic.twitter.com/ntJglUZLtH — Asim Ahmed khan (@AsimKhanjourno) February 17, 2020

Death toll rise to 8, in #Quetta#blast. Dead bodies shifted to hospital, spokesperson Civil Hospital confirmed.#Balochistanpic.twitter.com/ZjtLAX60Tm — Asim Ahmed khan (@AsimKhanjourno) February 17, 2020

#Quetta: Sucide Attacker wanted to enter in the rally of Ahle Sunat Wal Jamat (a religious groups) outside Press Club, 7 killed including 3 security personnel in the #blast, DIG Police said.#Balochistanpic.twitter.com/hMMpaV4oap — Asim Ahmed khan (@AsimKhanjourno) February 17, 2020

من جهة أخرى، تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الهجوم الانتحاري استهدف مسيرة دينية في المدينة.

المصدر: رويترز