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مقتل 10 أشخاص في تفجير انتحاري بمدينة كويتا غرب باكستان

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مقتل 10 أشخاص في تفجير انتحاري بمدينة كويتا غرب باكستان
@AsimKhanjourno
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قتل 10 أشخاص في تفجير انتحاري، وقع اليوم الاثنين في مدينة كويتا غرب باكستان.

وقال مسؤولون إن ما لا يقل عن عشرة أشخاص لقوا حتفهم في تفجير انتحاري استهدف سيارة للشرطة في جنوب غرب باكستان اليوم الاثنين.

ووقع التفجير في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوخستان على الحدود مع أفغانستان وإيران ومن بين القتلى شرطيان.

وقال مسؤول في مستشفى "استقبلنا عشر جثث حتى الآن و35 مصابا في المستشفى الأهلي".

وأكد مسؤول بارز بالشرطة مقتل اثنين من أفراد الشرطة في التفجير.

من جهة أخرى، تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الهجوم الانتحاري استهدف مسيرة دينية في المدينة.

المصدر: رويترز

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