الأمم المتحدة تدين استخدام أسلحة الصيد ضد المحتجين في العراق

دانت مبعوثة الأمين العام الأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، اليوم الاثنين، استخدام أسلحة الصيد ضد المحتجين.

وذكرت في بيان صحفي "تواصل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تلقي مزاعم موثوقة عن المحتجين المسالمين الذين استهدفوا ببنادق الصيد على الطريق بين ميداني التحرير والخيلاني في بغداد مساء 14 و 15 و 16 فبراير".

وأضافت "أدى ذلك الاستخدام إلى إصابة 50 شخصا على الأقل، وبحسبما ورد، أصيب عدد من أفراد الأمن، بما في ذلك بواسطة كريات من أسلحة الصيد أو الحجارة أو قنابل المولوتوف، ووردت من محافظة كربلاء أيضا مزاعم حول استخدام المقذوفات الحركية المماثلة مما تسبب في إصابة أكثر من 150 محتجا في شهر يناير وحده".

وقالت بلاسخارت "ندين بشدة استخدام بنادق الصيد برصاص الطيور والتي تسببت (مرة أخرى) في أعداد كبيرة من الإصابات في الاحتجاجات الأخيرة".

ودعت المبعوثة الأممية السلطات إلى منع استخدام القوة ومحاسبة المسؤولين عن إساءة استخدام القوة، وبينت أن "النمط المستمر لاستخدام القوة المفرطة مع وجود جماعات مسلحة يتم تحديدها بشكل غامض وولاءات غير واضحة يمثل مصدر قلق أمني خطير يجب أن يمكن معالجتها بشكل عاجل وحاسم، ويجب حماية المتظاهرين السلميين في جميع الأوقات".

المصدر: RT