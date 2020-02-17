وزير دفاع إسرائيل: لا نريد العودة إلى الهاوية ولا الدخول في حرب ثالثة مع لبنان

أبدى وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت، خشيته من إرسال قوات إلى غزة، وتجنبه الدخول في حرب ثالثة مع لبنان، أثناء حديثه عن كيفية تعامله مع التهديدات على الجبهتين الجنوبية والشمالية.

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وقال بينت في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين: "أريد بشدة تجنب حرب لبنان الثالثة، لكن قد لا يكون هناك خيار".

وعند سؤاله عن كيفية تعامله مع حركة "حماس" في غزة، أجاب: "لا أنوي أن أنزل إلى هناك وأرسل قوات إلى هناك.. لا نريد العودة إلى الهاوية التي استمرت 51 يوما".

ويقصد بينت الحرب على غزة التي استمرت 51 يوما في صيف 2014 وأوقعت ضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وعددا من الجنود الإسرائيليين الذي لا يزال مصير بعضهم مجهولا.



وحول الوضع على الحدود الشمالية، قال بينت "أريد بشدة تجنب حرب ثالثة مع لبنان، لكن قد لا يكون هناك خيار".

وعلى الرغم من استمرار الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت عشرات الهجمات المتبادلة، على خلفية كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن فحوى خطته للتسوية في الشرق الأوسط والمعروفة باسم "صفقة القرن".

المصدر: صحف ومواقع فلسطينية