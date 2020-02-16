 
مباشر

غوتيريش يدعو لاتخاذ تدابير حاسمة من أجل التصدي للتغير المناخي

أخبار العالم

غوتيريش يدعو لاتخاذ تدابير حاسمة من أجل التصدي للتغير المناخي
Reuters SAIYNA BASHIR
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/na4d

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الحكومات إلى اتخاذ تدابير حاسمة وإجراء "تغييرات جذرية" للتصدي للاحتباس الحراري العالمي، موجها انتقادات حادة لمؤتمر مدريد للمناخ.

إقرأ المزيد
الأمم المتحدة تعتبر العقد الجاري الأشد حرارة في التاريخ
الأمم المتحدة تعتبر العقد الجاري الأشد حرارة في التاريخ

وقال غوتيريش في كلمته في إسلام آباد، إن "كوكبنا يحترق فيما قادة كثر يستمرون في المماطلة. الحل الوحيد هو تحرك حاسم في ملف المناخ. المقاربات التدريجية لم تعد تكفي".

وأضاف: "يجب على الحكومات أن تحقق تغيرا جذريا يحتاج إليه عالمنا الذي تطالب به الشعوب، خلال القمة المناخية المقبلة التي ستعقد في غلاسكو العام الجاري".

وخلصت لجنة تابعة للأمم المتحدة أواخر العام 2018، إلى أن تجنب الفوضى العالمية العارمة في ملف المناخ يتطلب تحولا جذريا للمجتمع وللاقتصاد العالمي.
المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عميلة CIA تتجسس لصالح صدام؟!