غوتيريش يدعو لاتخاذ تدابير حاسمة من أجل التصدي للتغير المناخي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الحكومات إلى اتخاذ تدابير حاسمة وإجراء "تغييرات جذرية" للتصدي للاحتباس الحراري العالمي، موجها انتقادات حادة لمؤتمر مدريد للمناخ.

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وقال غوتيريش في كلمته في إسلام آباد، إن "كوكبنا يحترق فيما قادة كثر يستمرون في المماطلة. الحل الوحيد هو تحرك حاسم في ملف المناخ. المقاربات التدريجية لم تعد تكفي".

وأضاف: "يجب على الحكومات أن تحقق تغيرا جذريا يحتاج إليه عالمنا الذي تطالب به الشعوب، خلال القمة المناخية المقبلة التي ستعقد في غلاسكو العام الجاري".

وخلصت لجنة تابعة للأمم المتحدة أواخر العام 2018، إلى أن تجنب الفوضى العالمية العارمة في ملف المناخ يتطلب تحولا جذريا للمجتمع وللاقتصاد العالمي.

المصدر: أ ف ب