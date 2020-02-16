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انخفاض نسبة الحالات الخطيرة بين المصابين بفيروس كورونا في الصين

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انخفاض نسبة الحالات الخطيرة بين المصابين بفيروس كورونا في الصين
Reuters
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تراجعت نسبة الحالات الخطرة بين المصابين بفيروس كورونا على مدى ثلاثة أسابيع في كافة أنحاء الصين، من 15.9٪ إلى 7.2٪ من إجمالي عدد المصابين.

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وأعلن المتحدث باسم لجنة الصحة العامة الصينية مي فنغ، أن ذلك يدل على فعالية الجهود المبذولة لمكافحة هذا المرض.

وذكر أنه في ووهان، كانت نسبة الحالات الخطيرة بين المرضى في 28 يناير 32.5٪ من إجمالي عدد المصابين، لكن مع حلول 15 فبراير، انخفض هذا الرقم إلى 21.6٪.

وفي مقاطعة هوبي كانت نسبة الحالات الخطيرة 27 يناير بحدود 18.4٪، ومع حلول 15 فبراير باتت 11.1٪.

وقال: "هذه التغييرات تشير إلى أن الجهود المبذولة للوقاية من المرض والسيطرة عليه، أخذت بالفعل تعطي نتائجها".

المصدر: نوفوستي

 

 

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