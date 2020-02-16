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أردوغان يهدي "احتلال القرن" إلى عمران خان

أخبار العالم

أردوغان يهدي
Reuters Prime Minister's Office
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أهدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كتاب "احتلال القرن: فلسطين في ظل الخطط الأحادية" إلى نظيره الباكستاني عارف علوي، ورئيس الوزراء عمران خان، خلال زيارته إلى إسلام آباد يوم الجمعة.

وحسب وكالة "الأناضول"، فإن الكتاب يتناول نضال الشعب الفلسطيني، ومراحل الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته للقانون الدولي، ودعم تركيا للنضال الفلسطيني، وتفاصيل خطة الاحتلال والضم التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت مسمى "صفقة القرن".

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وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أنها أعدت هذا الكتاب باللغات التركية والإنجليزية والعربية بهدف زيادة الوعي بالقضية الفلسطينية.

المصدر: "الأناضول"

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