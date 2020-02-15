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تدنيس قبور مسيحية في أنقرة (صور)

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تدنيس قبور مسيحية في أنقرة (صور)
Sputnik
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تعرضت أضرحة مسيحية بينها روسية في مقبرة "أورتاكوي" بالعاصمة التركية أنقرة للتدنيس، بإسقاط شواهدها وتحطيمها.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن عملية التدنيس شملت 19 قبرا من أصل 66، فيما نشرت صحيفة Sözcü صورا تظهر آثار التخريب الذي لحق بالمقبرة.

تدنيس قبور مسيحية في أنقرة (صور)
sozcu.com.tr

وأوقف عناصر من حراسة المقبرة 5 شبان تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما، أخلي سبيلهم بعد استجوابهم.

تدنيس قبور مسيحية في أنقرة (صور)
sozcu.com.tr

وأفيد بأنه يتعين على المخربين تعويض أقارب الموتى عن الأضرار التي لحقت بالقبور.

تدنيس قبور مسيحية في أنقرة (صور)
sozcu.com.tr

المصدر: وسائل إعلام تركية

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