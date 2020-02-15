تدنيس قبور مسيحية في أنقرة (صور)

تعرضت أضرحة مسيحية بينها روسية في مقبرة "أورتاكوي" بالعاصمة التركية أنقرة للتدنيس، بإسقاط شواهدها وتحطيمها.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن عملية التدنيس شملت 19 قبرا من أصل 66، فيما نشرت صحيفة Sözcü صورا تظهر آثار التخريب الذي لحق بالمقبرة.

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وأوقف عناصر من حراسة المقبرة 5 شبان تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما، أخلي سبيلهم بعد استجوابهم.

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وأفيد بأنه يتعين على المخربين تعويض أقارب الموتى عن الأضرار التي لحقت بالقبور.

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المصدر: وسائل إعلام تركية