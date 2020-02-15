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زوكربيرغ: أؤيد وضع قواعد تنظيمية لمكافحة المحتوى الضار على الإنترنت

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زوكربيرغ: أؤيد وضع قواعد تنظيمية لمكافحة المحتوى الضار على الإنترنت
Reuters ANDREAS GEBERT
الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" ومؤسسها مارك زوكربيرغ
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أكد الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" ومؤسسها مارك زوكربيرغ، على ضرورة فرض قواعد تنظيمية لمكافحة المحتوى الضار على الإنترنت.

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وقال خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: "إطار العمل الذي يجب معاملة شركته من خلاله يجب أن يكون مزيجا بين ما يستخدم حاليا مع شركات الإعلام والاتصالات".

وأضاف: "أعتقد أنه يجب أن تكون هناك قواعد تنظيمية لمكافحة المحتوى الضار. هناك تساؤل عن إطار العمل الذي يجب استخدامه في هذا الشأن".

وتابع: "يوجد الآن إطارا عمل لصناعات قائمة، فهناك إطار مثلا للصحف ووسائل الإعلام الموجودة وهناك آخر يتعلق بالاتصالات، والذي تمر فيه البيانات عبر فيسبوك، لكنك لن تحمل شركة اتصالات مسؤولية محتوى ضار يقوله شخص عبر الهاتف".

المصدر: رويترز

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