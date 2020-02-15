أوكرانيا تهدد بالتحرك ضد إيران

قال وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، إن الدول التي فقدت مواطنيها في الطائرة الأوكرانية المنكوبة قرب طهران، قد ترفع دعوى قضائية جماعية ضد إيران.

وأشار بريستايكو، في حديث على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، إلى أن أوكرانيا تتوقع أن تقوم إيران بإجراءات سريعة نسبيا، وقال: "لا نخطط للانتظار طويلا. نحن نتحدث عن أسابيع وأشهر، وليس عن سنوات".

وأضاف أنه إذا لم تقم إيران بتنفيذ الإجراءات التي تنتظرها أوكرانيا والدول الأخرى، فقد ترفع هذه الدول دعوى أمام المحاكم الدولية ضد طهران.

وتابع: "نحن نترك لأنفسنا الحق في استخدام الوسائل القانونية الدولية، لكننا نأمل حتى الآن أن تتصرف إيران كما يجب".

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وكانت طائرة ركاب من طراز "بوينغ737" تابعة لشركة "خطوط الطيران الدولي الأوكرانية"، قد أسقطت عن طريق الخطأ فجر الـ8 من يناير الماضي، بعد إقلاعها بدقائق من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران متوجهة إلى كييف، ما أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها وعددهم 176.

المصدر: وكالات