آر كيلي يواجه اتهاما جديدا بالاعتداء الجنسي على قاصر

عدل القضاء الأمريكي قائمة التهم الفدرالية الموجهة لآر كيلي نجم موسيقى "آر آند بي"، بإضافة تهمة ارتكاب جريمة جنسية بموجب دعوى جديدة في ولاية إيلينوي.

ويخضع المغني البالغ 53 عاما للمحاكمة منذ يوليو 2019 ضمن قائمة اتهام تشمل 13 بندا، بينها تهم الاعتداء الجنسي واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والخطف وعرقلة العدالة.

وتبين من لائحة الاتهام المعدلة أن المدعية المشار إليها في وثائق القضية بـ"ماينور 6" تتهم آر كيلي بالاعتداء عليها جنسيا في أواخر التسعينات حينما كان عمرها قرابة 14 عاما، مؤكدة أن ممارساته استمرت خلال 4 سنوات.

ويصر المغني على براءته من جميع التهم المنسوبة له في نيويورك وإيلينوي ومينيسوتا.

ويواجه آر كيلي واسمه الحقيقي روبرت سيلفستر كيلي، صاحب أغنية I Believe I Can Fly الشهيرة والحائز على 3 جوائز "غرامي" الموسيقية، اتهامات بجرائم جنسية ارتكبها في الفترة 1998-2010، وتتعلق 3 من القضايا الموجهة ضده بالاعتداء على قاصرات.

ويطالب الادعاء بمصادرة أصول شركة الإنتاج الخاصة بالمتهم Bass Productions وشركة أخرى مملوكة لمدير أعماله السابق ديريل مكديفيد.

المصدر: وكالات