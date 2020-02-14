مقتل نائب رئيس استخبارات محافظة عنبر آباد في إيران

قتل نائب رئيس فرع جهاز الاستخبارات الإيرانية في محافظة عنبر آباد في إقليم كرمان جنوبي إيران، خلال اشتباك مسلحة مع جماعة مجهولة.

وقال رئيس مجلس تأمين المحافظة محمود رئيسي لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إن المسؤول في الاستخبارات حميد رياحي قتل مساء أمس الخميس في اشتباك مع مسلحين في قرية مختار آباد في المحافظة.

وأضاف رئيسي أنه تم عقد اجتماع طارئ لمجلس تأمين محافظة عنبر آباد، وأن السلطات المحلية فتحت تحقيقا في الحادث.

المصدر: "إرنا"