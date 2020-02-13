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"الحرس الثوري": مقتل سليماني سيقود إلى تحرير القدس

أخبار العالم

Reuters AJ/DEG
صورة لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس
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قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، إن مقتل القائد العسكري البارز قاسم سليماني "سيؤدي إلى تحرير القدس".

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ونقلت وكالة "تسنيم" عن شريف قوله إن "الاغتيال الجبان والخسيس للقائد سليماني وأبي مهدي المهندس على أيدي الأمريكيين سيؤدي لتحرير القدس بإذن الله".

وأضاف في كلمته بمناسبة مرور أربعين يوما على مقتل سليماني: "هذا الشهيد العظيم أخذ على عاتقه مهمة تعزيز المقاومة ضد الصهاينة... تدابير محور المقاومة والشهيد سليماني أفشلت جميع مخططات الأمريكيين الرامية إلى بسط سيطرتهم على المنطقة".

وقتل سليماني في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة في بغداد في 3 يناير مع القيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

المصدر: وكالات

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