كازاخستان تعلق على طلب حفيد نزاربايف اللجوء السياسي في بريطانيا

علقت سلطات كازاخستان على تصريح صدر عن حفيد نور سلطان نزارباييف أول رئيس للبلاد، أعلن فيه طلبه اللجوء السياسي في المملكة المتحدة.

وأوضح وزير الإعلام الكازاخي دورين أبايف، أن تصريح الشاب المذكور، يدل على تعرضه "للتلاعب من جانب أشخاص محددين".

وأشار الوزير إلى أن آيسلطان يخضع في الوقت الحالي للعلاج من إدمان المخدرات، ولذا يجب الاهتمام حاليا بصحته لا بتصريحاته.

وفي وقت سابق، كشف حفيد أول رئيس لكازاخستان، أنه يسعى للحصول على اللجوء السياسي في بريطانيا، بسبب الضغوط التي تمارسها عائلته عليه.

وآيسلطان، هو نجل داريغا نزارباييفا الابنة الكبرى لنزاربايف وصهره المتوفى راحات علييف.

وتخرج آيسلطان من الأكاديمية العسكرية الملكية البريطانية في ساندهيرست، وتم قبوله ضابطا في إدارة الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع في كازاخستان وبعد ذلك عمل منذ 2017 في اتحاد كرة القدم في كازاخستان.

وحكم على آيسلطان البالغ 29 عاما بالسجن مع وقف التنفيذ ووضع تحت المراقبة في أكتوبر 2019 بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة في لندن.

وأفيد بأن الحكم تضمن فترة تجريبية مدتها 18 شهرا، مع استمرار علاجه من الإدمان على تعاطي المخدرات، وإلزامه بخدمة المجتمع.

المصدر: لينتا رو