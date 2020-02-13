بريطانيا.. استقالة وزير الخزانة

في خطوة دراماتيكية مفاجئة، قدم وزير الخزانة البريطاني ساجد جاويد اليوم الخميس استقالته، بالتزامن مع تعديل حكومي أجراه رئيس الوزراء بوريس جونسون.

ونقلت أكبر الصحف البريطانية عن مصدر مقرب من جاويد، أول وزير مسلم في حكومة المملكة المتحدة، قوله إن استقالته جاءت احتجاجا على طلب جونسون منه إقالة فريق المستشارين الخاصين به واستبدالهم بالمستشارين الخاصين بالحكومة، لتشكيل "فريق موحد".

غير أن جاويد رفض هذا الطلب وقال، حسب المصدر، إن "أي وزير يحترم نفسه لن يقبل بهذه الشروط".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني عن تعيين النائب من أصول هندية ريشي سوناك وزيرا للخزانة خلفا لجاويد باكستاني الأصل.

The Rt Hon Rishi Sunak MP @RishiSunak has been appointed Chancellor of the Exchequer @HMTreasurypic.twitter.com/OTYOkujnbo — UK Prime Minister (@10DowningStreet) February 13, 2020

وأفادت صحف بريطانية بأن جونسون أصر على أن الخلاف لا علاقة له بجاويد شخصيا بل بمستشاريه وأبقى الباب مفتوحا لعودة وزير الخزانة المستقيل إلى الحكومة.

Friends of the PM insist the door is open for Javid to return to Cabinet and that his advisers are the ones being blamed, not him. Make of that what you will. — Gordon Rayner (@gordonrayner) February 13, 2020

وأجرى جونسون تعديلا حكوميا طال عددا من الحقائب غير الرئيسة في حكومته حيث تم تعيين ألوك شارما لمنصب وزير الدولة لشؤون الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية، وتفويضه بالإشراف على التحضيرات للمؤتمر الأممي الخاص بتغيرات المناخ في غلاسكو الإسكتلندية في نوفمبر القادم.

The Rt Hon Alok Sharma MP @AlokSharma_RDG has been appointed Secretary of State @beisgovuk. He will also be Minister for @COP26pic.twitter.com/NdJkhWnbMc — UK Prime Minister (@10DowningStreet) February 13, 2020

كما تم تعيين النائبة ووكيلة وزارة الدفاع السابقة آن ماري تريفيليان في منصب وزير الدولة للتنمية الدولية.

Anne-Marie Trevelyan MP @annietrev has been appointed Secretary of State for International Development @DFID_UKpic.twitter.com/4JILXhg0u3 — UK Prime Minister (@10DowningStreet) February 13, 2020

وعين أوليفر دودين في منصب وزير الدولة للشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة.

The Rt Hon Oliver Dowden CBE MP @oliverdowden has been appointed Secretary of State @dcmspic.twitter.com/vX91VDH45L — UK Prime Minister (@10DowningStreet) February 13, 2020

كما تم تعيين وزيرة الدولة السابقة لشؤون "بريكست" سويلا بريفرمان في منصب المدعي العام.

Suella Braverman MP @SuellaBraverman has been appointed Attorney General @attorneygeneral. She will attend Cabinet. pic.twitter.com/TKXx7phxqe — UK Prime Minister (@10DowningStreet) February 13, 2020

جاءت استقالة جاويد في مرحلة حساسة بالنسبة للمملكة المتحدة، بعد نحو أسبوعين فقط من خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وقبل شهر من موعد عرض الموازنة السنوية، وقد تشكل ضربة موجعة لحكومة جونسون.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية