موقع مخصص للتأكد من صحة المعلومات يتصيد "زيف بدلة فضاء إيرانية"

كشفت وسائل إعلام أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمد جواد آذری جهرمي، استخدم في تغريدة عن "مستقبل بلاده الباهر" في الملاحة الفضائية صورة لبدلة فضاء للأطفال.

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وجاءت هذه الصورة في تغريدة نشرها الوزير الإيراني على حسابه في "تويتر" في الرابع من فبراير الجاري تحت هاشتاغ "مستقبل باهر"، وهي تظهر بدلة فضاء تحمل العلم الإيراني وقيل إنها تلك التي يستخدمها رواد الفضاء الإيرانيون.

غير أن موقع Polygraph.info المخصص للتأكد من صحة المعلومات أشار إلى أن هذه البدلة ليست سوى لعبة مخصصة للأطفال يمكن اقناؤها بقيمة 20 دولارا فقط عبر موقع "الملابس العجيبة" (Wonder Costumes) في الإنترنت.

رفته لباس فضانوردی هالووین خریده، ۲۰ دلار.

لوگوی ناسا رو کنده، یه پرچم ایران روش دوخته.

به عنوان دستاورد ملی داره فرو می‌کنه. pic.twitter.com/BIFi0AzJs2 — 🏳️Avand (@AvandFardi) February 4, 2020

وتم تعديل هذه البدلة في الصورة المنشورة على حساب الوزير باستخدام برنامج "فوتوشوب"، لشطب علامة الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية ("ناسا") منها وإضافة العلم الإيراني إليها.

وكان الوزير قد أزال، على ما يبدو، هذه التغريدة من حسابه، لكن وسائل إعلام ونشطاء في "تويتر" نشروا صورا تؤكد صحة الخبر.

وفي وقت لاحق من الشهر الجاري، فشلت إيران مرة أخرى في إطلاق قمر صناعي محلي الصنع إلى مدار حول الأرض.

المصدر: وكالات