وزير الدفاع الإيراني: طهران لا تمتلك صواريخ تحمل رؤوسا نووية

أكد وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، اليوم الأربعاء، أن بلاده لا تمتلك صواريخ تحمل رؤوسا نووية، وأن إطلاق الأقمار الصناعية لا علاقة له بالبرنامج الصاروخي الإيراني.

إقرأ المزيد

وقال حاتمي إن إيران تمتلك صواريخ دقيقة برؤوس حربية، مضيفا أن "الأمريكيين اختبروها في قاعدة عين الأسد"، في إشارة منه إلى قصف بلاده تلك القاعدة العراقية التي تستضيف قوات أمريكية.

وشدد حاتمي على أن طهران ستستكمل برنامجها الفضائي، "وإطلاق الأقمار الصناعية من حق إيران".

كما نفى حاتمي كون إطلاق الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية يخدم أهدافا عسكرية، غير أنه لم يستبعد ذلك في المستقل.

وتأتي تصريحات حاتمي بعد يوم من اتهام وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، لإيران بأنها "تستغل إطلاق الأقمار الصناعية لتطوير قدرات صواريخها الباليستية، ما يجعلها تهدد خصومها واستقرار المنطقة".

المصدر: RT