غانتس: "القائمة المشتركة" لن تكون جزءا من حكومتي

أعلن زعيم تحالف "أزرق أبيض" في إسرائيل بيني غانتس، أنه لن يشكل حكومة ائتلافية مع "القائمة العربية المشتركة" التي تضم أحزابا عربية، في حال فوزه في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال غانتس خلال جولة في شمال إسرائيل، اليوم الثلاثاء: "لا أخشى أن أتحدث مع أي حزب سياسي شرعي، لكن (القائمة المشتركة) لن تكون جزءا من حكومتي".

وأضاف غانتس أن لديه "خلافات عميقة وصعبة وغير قابلة للتسوية" مع قيادة "القائمة المشتركة" بشأن المسائل الوطنية والأمنية.

وبشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة بـ "صفقة القرن"، أكد غانتس أنه يعتزم تطبيق هذه الخطة بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية.

وفي الوقت ذاته، عارض غانتس ما تضمنته خطة ترامب بشأن تبادل الأراضي بين إسرائيل وفلسطين وتسليم بعض المدن لفلسطين.

وقال غانتس: "أود سحب هذه المسألة من الطاولة والتأكيد على أن أي مواطن إسرائيلي، يهودي أو عربي، لن يضطر للبقاء في دولة أخرى".

وكان رئيس "القائمة المشتركة" أيمن عودة قد أعلن أنه لن يؤيد غانتس في حال تكليفه بتشكيل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية القادمة، إن لم يرفض بشكل واضح اثنين من أهم بنود خطة ترامب، وتحديدا ضم غور الأردن لإسرائيل و"الترانسفير".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية