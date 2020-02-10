السفیران الألماني والبريطاني في طهران يشاركان في الاحتفال بالذكرى 41 للثورة الإيرانية (صورة)

هنأ السفیر الألماني لدى طهران، ميكائيل كلور برشتولد، اليوم الاثنين، الرئيس الإيراني حسن روحاني، بمناسبة الذكرى 41 للثورة الإيرانية.

إقرأ المزيد

وشارك الدبلوماسي الألماني في مراسم الذكرى الحادية والأربعين لانتصار الثورة الإيرانية، التي أقامها الرئيس روحاني، بحضور سفراء أجانب وممثلي بعثات دبلوماسية في طهران.

كما حضر السفير البريطاني روبرت ماكيير، مراسم الاحتفال.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وسائل إعلام ألمانية، إن الرئاسة في البلاد، وجهت هذا العام عن طريق الخطأ، خطاب تهنئة من الرئيس فرانك شتاينماير، إلى القيادة الإيرانية بمناسبة ذكرى الثورة الإسلامية.

ونقلت صحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية، عن مصادر من المكتب الرئاسي في برلين، قولها إنه تم داخليا دراسة خيارين بالنسبة للتعامل مع اليوم الوطني الإيراني في 11 فبراير الجاري، وهما إما إرسال خطاب ناقد، أو عدم إرسال خطاب على الإطلاق.

المصدر: RT + وكالات