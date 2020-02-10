 
مباشر

إصابة أكثر من 100 جندي أمريكي بارتجاج في الدماغ جراء الهجوم الإيراني على قاعدتين في العراق

أخبار العالم

إصابة أكثر من 100 جندي أمريكي بارتجاج في الدماغ جراء الهجوم الإيراني على قاعدتين في العراق
Reuters
إصابة أكثر من 100 جندي أمريكي بصدمة في الدماغ جراء الهجوم الإيراني على قاعدة في العراق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n8uh

يستعد الجيش الأمريكي للإبلاغ عن قفزة في عدد حالات إصابات الدماغ الناجمة عن الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدتين في العراق الشهر الماضي.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، اليوم الاثنين، قوله إن هناك الآن، أكثر من 100 حالة ارتجاج بالدماغ في صفوف الجنود.

وفي الـ 31 من يناير 2020، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية تسجيل 14 إصابة  جديدة بارتجاج الدماغ، لدى الجنود الأمريكيين بعد القصف الإيراني الأخير الذي استهدف قاعدتين في العراق، ليصل العدد الإجمالي إلى 64 إصابة.

وقالت شبكة nbc News، إن 39 جنديا عادوا إلى الخدمة، في حين أن إصابات الجميع "خفيفة".

وكان وزير الدفاع الأمريكي مايك إسبر، قد أعلن في البداية أنه لم تقع أي إصابات في صفوف جنوده جراء الضربة الإيرانية.

جدير بالذكر أن الحرس الثوري الإيراني قصف في 8 يناير 2020، قاعدتي "عين الأسد" بمحافظة الأنبار غرب العراق، و"حرير" في أربيل، حيث تتمركز القوات الأمريكية، وذلك ردا على اغتيال قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بغارة أمريكية قرب مطار بغداد.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حقائق لا تعرفها عن ستالين