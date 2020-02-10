ترك منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية وهي مشغلة دون حراسة لـ 20 دقيقة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إحدى بطاريات منظومة القبة الحديدية، وهي من دون حراسة لمدة 20 دقيقة، في وقت كانت فيه مشغلة بشكل كامل.

وقالت الصحيفة، إن ترك هذه المنظومة الاستراتيجية دون حراسة لمدة 20 دقيقة كاملة، يثير القلق حول قدرة الجيش الإسرائيلي على حماية معداته العسكرية الحساسة.

ولمدة 20 دقيقة، لم يتم رصد أي جندي إسرائيلي أو مسؤول أمني آخر في موقع المنظومة جنوب إسرائيل، حيث كان في وسع أي شخص دخول المكان والتجول فيه دون أن يتعرض للإزعاج، فيما كانت إحدى الخيم التي يستخدمها الجنود فارغة.

ولمنظومة القبة الحديدية المكلفة أهمية كبيرة بالنسبة لإسرائيل، حيث توفر تغطية ضد صواريخ "كاتيوشا"، والصواريخ التي يصل مداها إلى 70 كلم.

المصدر: "هآرتس"