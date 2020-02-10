البرلمان التركي: استهداف جنودنا في سوريا دليل على أهمية جهودنا لإرساء السلام

قال رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، تعليقا على مقتل 5 جنود أتراك في سوريا، إن استهدافهم من قبل "نظام عاجز عن منع حروب الوكالة على أراضيه يظهر أهمية جهودنا لإرساء السلام".

ونشر شنطوب تغريدة على "تويتر"، تقدم فيها بالتعازي "لذوي الجنود الشهداء"، مؤكدا على مواصلة تركيا مواقفها من أجل "تحقيق السلام في المنطقة".

Toprakları üzerinde vekalet savaşlarına engel olamayan rejimin kahraman Türk askerini hedef alması, Türkiye’nin bölgede barış çabalarının ne denli önem taşıdığını ortaya koymaktadır. Türkiye, barış için kararlı duruşunu sürdürecektir. — Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) February 10, 2020

وفي نفس السياق، قال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن جيش بلاده سيواصل "تلقين الدروس لمنتهكي القانون الدولي"، بعد الإعلان عن مقتل الجنود.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن "استشهاد 5 جنود وإصابة 5 آخرين في قصف مدفعي مكثف للنظام السوري بمحافظة إدلب".

وأوضحت الوزارة في بيان، أن القوات التركية قامت بالرد الفوري على مصادر النيران، ودمرت مواقع تابعة للجيش السوري، "وانتقمت للشهداء".

المصدر: "تويتر" + وكالات