السفير الإيراني لدى موسكو: هناك ضرورة للحفاظ على "صيغة أستانا" بشأن سوريا

أكد السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، اليوم الاثنين، ضرورة الحفاظ على "صيغة أستانا" بشأن سوريا.

وقال جلالي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر وكالة "روسيا سيفودنيا": "نحن نعتقد أن الحفاظ على صيغة أستانا يعتبر أمرا مهما جدا، حتى وإن كانت هناك خلافات دورية، يجب حلها والتغلب عليها ضمن صيغة أستانا أيضا"​​​.

وأضاف جلالي: "من الضروري أن يتم بذل جهود بحيث تتمكن سوريا بمساعدة الدول الضامنة - أقصد إيران وروسيا وتركيا – وفي إطار نشاط اللجنة الدستورية، من تحقيق الاستقرار".

وصرح السفير الإيراني لدى موسكو بأن "بلاده وروسيا تقومان بمكافحة عناصر الإرهاب، وقد أثبتتا ذلك من الناحية العملية".

وتابع الدبلوماسي الإيراني قائلا: "نعم، لقد قامت الولايات المتحدة بتشكيل تحالف، ولكن دعونا نرى ما إذا كان هذا التحالف قد أنقذ قرية واحدة على الأقل في سوريا؟ دعوهم يقدمون لنا الأدلة والوثائق.. يجب أن نكافح الإرهابيين بشكل جذري".

كما شدد كاظم جلالي على أن الشعب السوري هو من يجب أن يقرر مصيره بنفسه.

المصدر: وكالة "سبوتنيك"