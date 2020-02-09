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الصين تخصص 10 مليارات دولار لمكافحة "كورونا"

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الصين تخصص 10 مليارات دولار لمكافحة
Reuters JASON LEE
وزير المالية الصيني، ليو كون
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أعلنت الحكومة الصينية أنها خصصت 71.85 مليار يوان، ما يعادل نحو 10.3 مليار دولار، لمكافحة فيروس "كورونا" الجديد والوقاية منه.

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وأوضح وزير المالية الصيني، ليو كون، في مؤتمر صحفي عام عقده اليوم الأحد عبر الهاتف أن الحكومة أنفقت 31.55 مليار يوان (4.5 مليار دولار) من المبلغ الإجمالي في إطار برنامج الإجراءات الخاصة بمواجهة هذا الوباء المستمر منذ أواخر ديسمبر 2019.

وأوضح ليو كون أن الأموال الباقية سيتم إنفاقها في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنها ستخصص أيضا لمساعدة المواطنين المحتاجين إلى خدمات العلاج، متعهدا بأن تفعل السلطات الصينية كل شيء ممكن لمواجهة الوباء.

كما شدد على أن وزارة المالية ستعمل جاهدة على ضمان الأنشطة الاقتصادية المستقرة، مبينا أن انتشار النوع الجديد لفيروس "كورونا" أثر سلبيا على الأوضاع الاقتصادية العامة، ويمكن أن تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبات بعد انتهاء العطلة بمناسبة عيد الربيع.

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وحتى الأحد الحالي، سجلت في الأراضي الصينية أكثر من 37.2 ألف إصابة مؤكدة بالنوع الجديد لفيروس "كورونا"، بينها 811 وفاة، وقعت غالبيتها في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي، بينما تمت معالجة نحو 1.5 ألف شخص، كما تم تأكيد وجود أكثر من 200 إصابة في 24 دولة خارج الصين.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أواخر يناير، أن الخطر الناجم عن تفشي النوع الجديد لفيروس "كورونا" والذي أطلق عليه اسم "2019-nCoV"، يمثل حالة طارئة بالنسبة للعالم وليس فقط للصين، داعية لاتخاذ إجراءات ضرورية على المستوى الدولي لمواجهة الوباء.

المصدر: وكالات

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