المزيد من التعزيزات العسكرية التركية إلى إدلب

أرسل الجيش التركي، اليوم الأحد، تعزيزات عسكرية إضافية إلى نقاط المراقبة التي أنشأها داخل محافظة إدلب بشمال غربي سوريا.

وتوجهت القافلة من ريحانلي نحو نقاط المراقبة داخل إدلب، وسط إجراءات أمنية مشددة، وهي تضم دبابات ومدرعات وذخائر.

وعزز الجيش التركي على مدى الأسبوع الماضي وجوده العسكري في إدلب، وذلك بعد حادث مقتل جنود أتراك في المنطقة.

وأمهل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجيش السوري حتى نهاية شهر فبراير الجاري للإنسحاب خلف نقاط المراقبة التركية الـ12، التي تم إنشاؤها في منطقة خفض التصعيد، مهددا بشن عملية عسكرية، فيما يواصل الجيش السوري عملياته العسكرية في المنطقة.

وقال مصدر أمني تركي، أمس، إن 3 نقاط مراقبة للجيش التركي هي الآن في منطقة عمليات الجيش السوري، ولكن الجنود الأتراك "لا يواجهون مشاكل"، مشددا على أن كل نقطة مراقبة مجهزة للدفاع عن نفسها، وأن الجيش التركي سيرد على أي اعتداء يتعرض له.

المصدر: الأناضول