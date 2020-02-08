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الصين.. افتتاح ثاني مستشفى في وقت قياسي لاستقبال مصابي "كورونا"

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الصين.. افتتاح ثاني مستشفى في وقت قياسي لاستقبال مصابي
Reuters
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بدأ المستشفى التخصصي الثاني لعلاج فيروس "كورونا" "ليشانشان" والذي تم بناؤه في مدة قصيرة جدا في مدينة ووهان الصينية بالعمل اليوم السبت، وفقا لوسائل إعلام رسمية.

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ووصلت المجموعة الأولى من العاملين الطبيين إلى المستشفى، وبدأوا بالاستعداد لاستقبال المرضى الذين ثبتت عليهم أعراض المرض.

ومستشفى "ليشانشان"، هو مستشفى مؤقت مخصص لعلاج مرضى فيروس "كورونا"  ويقع بمدينة "ووهان" في مقاطعة هوبي بوسط الصين، والتي تعتبر مركز انتشار الفيروس القاتل.

ويقع المستشفى على بعد 25 ميلا من مستشفى "هوشانشان" والذي تم الانتهاء من بنائه في 10 أيام فقط لمكافحة "كورونا"، ويتسع لـ1600 سرير.

المصدر: وكالات 

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