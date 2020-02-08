سيئول تشهد زفافا جماعيا في "زمن كورونا" (صور)

شارك حوالي 6000 من الأزواج في حفل زفاف جماعي نظمته لهم كنيسة التوحيد الكورية الجنوبية في مركز "تشيونغ شيم للسلام العالمي" في غابيونغ، بشمال شرقي العاصمة سيئول.

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وتجمع الأزواج وتبادلوا العهود أمام أكثر من 30 ألف ضيف من جميع أنحاء العالم، وتعهد الأزواج والزوجات جميعهم بالبقاء سوية: "في السراء والضراء، في المرض والعافية، حتى يفرقنا الموت".

وشوهد بعض المشاركين وهم يرتدون كمامات خوفا من فيروس "كورونا"، الذي أصاب 20 شخصا على الأقل في كوريا الجنوبية، إلا أن معظم المشاركين لم تساورهم هذه المخاوف.

وقالت اللجهة المنظمة إن المكان تم تعقيمه بالكامل، وجرى استخدام كاميرات مراقبة حرارية، ووزعوا الأقنعة، ولم يلغ أي من الأزواج مشاركته خوفا من الفيروس، بحسب المنظمين.

Reuters

Reuters

Reuters

وتأسست الكنيسة عام 1954، وتعقد بانتظام حفلات زفاف جماعية لأتباعها في جميع أنحاء العالم.

وترأست الحفل، هاك جا هان، أرملة مؤسس الكنيسة القس ميونغ مون، الذي توفي عام 2012، والذي يصادف هذا العام ذكرى ميلاده المئوية.

المصدر: رويترز