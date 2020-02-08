بعد فشل عملية عزله.. ترامب "ينتقم" من سفير أمريكي شهد ضده!

أقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سفير واشنطن لدى الاتحاد الأوروبي، غوردين سوندلاند، من منصبه.

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وقال السفير غوردين سوندلاند في بيان اليوم السبت: "ترامب يقيل سوندلاند بعد ساعات قليلة من طرد ألكسندر فيندمان أحد الشهود في عملية عزل الرئيس"​​​.

وأضاف السفير: "أخبروني اليوم أن الرئيس يخطط لإقالتي فورا من منصب سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي".

وكان سوندلاند قد قال في إفادة مدوية في نوفمبر الماضي أمام مجلس النواب، إن "الجميع كان جزءا" من جهود الرئيس الأمريكي لحمل أوكرانيا على إجراء تحقيقات قد تصب في صالح دونالد ترامب بمن فيهم نائبه مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو، وأنه "اتبع أوامر الرئيس" بالعمل مع رودي جولياني المحامي الشخصي لترامب، الذي كان بدوره يدفع أوكرانيا ويبتزها لفتح تحقيقين قد يساعدان ترامب في حملة إعادة انتخابه عام 2020.

هذا وطرد البيت الأبيض في وقت سابق من يوم الجمعة، المستشار في مجلس الأمن القومي ألكسندر فيندمان، الذي أدلى بشهادته أيضا في محاكمة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلن مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس أن الرئيس دونالد ترامب غير مذنب فيما يتعلق بتهمة إساءة استخدام سلطات منصبه وعرقلة عمل الكونغرس، وجاء ذلك وفق نتائج التصويت في الكونغرس.

المصدر: وكالات