توجيه 90 اتهاما لشاب قتل 22 شخصا في ولاية أمريكية

وجهت هيئة محلفين 90 اتهاما بارتكاب جرائم كراهية، لشاب من ولاية تكساس الأمريكية، بعد استهدافه عمدا أشخاصا من أصول مكسيكية بإطلاق نار عشوائي عليهم بمدينة إل باسو العام الماضي.

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وأسفر حادث إطلاق النار العشوائي عن مقتل 22 شخصا في أحد متاجر "وول مارت" بمدينة إل باسو العام الماضي.

وتصل عقوبة الاتهامات الموجهة إلى باتريك كروسيوس (21 عاما) إلى حد الإعدام.

وقال ممثل الادعاء، جون باش، بعد توجيه لائحة الاتهام من هيئة محلفين كبرى، إن كروسيوس سيواجه الآن محاكمة منفصلة في محكمة اتحادية، مضيفا "نتقاسم نفس الهدف هنا في تحقيق العدالة لعائلات الضحايا".

وأضاف باش إن "إطلاق النار في إل باسو كان عملا إرهابيا محليا وهجوما على مجموعة عرقية بأكملها".

ويتهم كروسيوس بإطلاق النار على متسوقين ببندقية "إيه كيه-47" داخل متجر لـ"وول مارت"، واستسلم الرجل للضباط الذين واجهوه في الخارج.

واعترف كروسيوس أثناء استسلامه وأخبر الشرطة بأنه كان يستهدف المكسيكيين وذلك وفقا لشهادة شرطة إل باسو التي نشرت بعد أيام من حادث إطلاق النار، وينحدر معظم القتلى من أصول لاتينية.

المصدر: رويترز