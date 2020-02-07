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بومبيو يشجع العراقيين على التظاهر للتخلص من نفوذ إيران

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بومبيو يشجع العراقيين على التظاهر للتخلص من نفوذ إيران
Reuters
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دان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعمال العنف الأخيرة في محافظة النجف جنوب العراق، داعيا حكومة بغداد إلى ملاحقة المسؤولين عن قتل المتظاهرين.

وذكر بومبيو في تغريدة نشرها أمس الخميس على حسابه في "تويتر": "ندين بشدة أعمال العنف في النجف. ويجب السماح للمحتجين السلميين بالتظاهر من أجل حكومة خالية من نفوذ إيران دون أن يواجهوا القتل والعنف. ويتعين على الحكومة تقديم القتلة إلى العدالة".

وأكد مصدر أمني عراقي الأربعاء الماضي لـRT بأن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 80 آخرين جراء صدامات اندلعت في مدينة النجف بين المتظاهرين وعناصر مسلحة قال نشطاء إنهم من أصحاب "القبعات الزرق" التابعين للتيار الصدري، ونفى التيار ذلك.

المصدر: RT

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