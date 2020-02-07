ماذا جنت إيران من إسقاط "غلوبال هوك" الأمريكية؟

قال قائد بالحرس الثوري الإيراني إن إسقاط طائرة "غلوبال هوك" الأمريكية المسيرة أكمل مجموعة الطائرات المسيرة التي أسقطتها إيران وتم الاستحواذ على جميع المعلومات الهامة لهذه الطائرة.

وأضاف العميد، حاجي زادة، قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري، اليوم الجمعة، خلال عرض حطام هذه الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران في يونيو 2019: "صيدنا لطائرة "غلوبال هوك" الأمريكية المسيرة أكمل مجموعة الطائرات المسيرة التي أسقطتها إيران .. لقد توصلنا اليوم إلى جميع الأكواد والترددات لهذه الطائرة، والتي يمكننا أن نرصدها من مسافة آلاف الكيلومترات وتعطيلها .. جميع المعدات التي ترونها هنا أي منها تعتبر بالنسبة لنا كنزا، وتضع تحت تصرفنا معلومات قيمة، وسنستفيد من هذه المعلومات".

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وأشار زادة إلى تفاصيل هذه الطائرة المسيرة، والتي تعتبر أكبر طائرة للتجسس بدون طيار، وتمتاز بميزات فريدة، ونظرا لقدرتها على التحليق على ارتفاع شاهق جدا، فإنها قادرة على التحليق دون قيود ودون أن تؤثر على مسارات الطيران، كونها طائرة كبيرة جدا، فقد تم نصب مختلف أنواع معدات التجسس داخلها، بحسب تعبيره.

ولفت العميد حاجي زادة الى أن الحرس الثوري أسقط حتى الآن العديد من الطائرات الأمريكية المسيرة، قائلا: "لدينا أكبر مجموعة من الطائرات المسيرة (التي تم إسقاطها)، وكان ينقصنا طراز "ترايتون" وقد تمت إضافتها إلى الطائرات المسيرة السابقة، ومن الآن فصاعدا فإن أي طائرة مسيرة تنتهك أجواءنا سنستهدفها قطعا".

أما بخصوص الهجوم الذي نفذه الحرس الثوري في الشهر الماضي على "قاعدة عين الأسد" الأمريكية في العراق، فذكر زادة أن معلومات جديدة وكثيرة لم تكشف بعد عن هذا الهجوم.

وتابع قائلا: "الأمريكان تلقوا منا خلال الهجوم على قاعدة عين الأسد، صفعة صغيرة في مجال الحرب الإلكترونية .. من المحتمل بعد فترة أن تقول وسائل الإعلام أن عددا من الجنود الأمريكان أصيبوا بـموت دماغي خفيف".

المصدر: تسنيم