وسائل إعلام: بغداد أمرت عسكرييها بالتخلي عن دعم التحالف الدولي

أفادت وكالة "أسيوشيتد برس"، بأن حكومة العراق طلبت من قواتها تقليص الاعتماد قدر الإمكان على دعم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العمليات ضد تنظيم "داعش".

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ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة، أن العسكريين العراقيين يحاولون بأمر من الحكومة التخلي قدر الإمكان عن دعم التحالف في حربهم ضد "داعش"، على الرغم من الإعلان رسميا في 30 يناير عن استئناف العمليات المشتركة ضد التنظيم الإرهابي بعد تعليقها في الخامس من يناير، في ظل التصعيد الذي أعقب اغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وقال مسؤول استخباراتي عسكري عراقي رفيع المستوى للوكالة: "بعد اغتيال سليماني، قررت الحكومة إبلاغنا رسميا بعدم التعاون وعدم البحث عن أي دعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في أي عمليات".

وأكد قيادي في جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة الأنبار للوكالة أن بعض عمليات التدريب التي تتولاها قوات التحالف لا تزال مستمرة لكن دون أن تحظى القوات العراقية بأي دعم عسكري من قبل التحالف في عملياتها.

وأكد المتحدث باسم التحالف، الكولونيل مايلز كاغينز، أن الجانب العراقي لم يطلب إسنادا جويا منذ اغتيال سليماني ولم ينفذ التحالف أي غارات في البلاد منذ ذلك الحين.

المصدر: أسوشيتد برس