أردوغان: تركيا ستباشر إنتاج المقاتلات من الجيل الخامس عام 2023

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستباشر مع حلول عام 2023، إنتاج طائرات مقاتلة من الجيل الخامس من صنعها.

وقال أردوغان خلال افتتاح مجمع لإتلاف وتصفية الذخائر الحربية: "سيكون بدء إنتاج الطائرات العسكرية عام 2023، في أفضل رد على الذين لا يريدون تزويد تركيا بطائرات F-35".

وأضاف، أن القوات الجوية التركية ستستلم قريبا صواريخ بالستية محلية الصنع من طراز Bozdoğan.

وأشار إلى أنه سيتم في المستقبل القريب، بناء أول حاملة طائرات تركية في أحواض بناء السفن الوطنية.

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وفي وقت سابق، قال مدير الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون الفني العسكري دميتري شوغاييف، إن روسيا قد تساعد تركيا في تصنيع مقاتلتها الخاصة من الجيل الخامس TF-X.

المصدر: نوفوستي