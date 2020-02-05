تركيا.. انهيار ثلجي ثان يقتل 33 شخصا (صورة)

أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث في تركيا اليوم الأربعاء، مصرع 33 شخصا جراء انهيار جليدي ثان وقع في منطقة باهجة صراي، بولاية وان شرقي تركيا.

وأشارت إلى أن "الانهيار وقع فيما كان أشخاص يبحثون عن ضحايا الانهيار الأول الذي وقع أمس الثلاثاء، حيث لقي 21 شخصا مصرعهم جراء انهيار ثلجي أتى على حافلة صغيرة، أمس الثلاثاء، وجرى إنقاذ 8 قبل وقوع الانهيار الثاني".

وأضافت، أن "53 شخصا أصيبوا بجروح جراء الحادث".

من جهته، قال وزير الداخلية سليمان صويلو، إن "الظروف في المنطقة جعلت من العسير على مركبات الإنقاذ العمل هناك"، مضيفا أنه "جرى سحب سيارة من تحت جليد يتراوح ارتفاعه بين أربعة وخمسة أمتار".

Avalanche kills four in eastern Turkey, five others hospitalized https://t.co/s9D7b5JMiMpic.twitter.com/O241Al7T11 — Post of Asia (@post_asia) February 4, 2020

بدوره، قال محافظ ولاية وان، محمد أمين بيلمز، إن "فرق البحث والإنقاذ تواصل عملها في المنطقة، إثر حادث الانهيار الثلجي".

ولفت إلى أن ا"لفرق وصلت إلى الحافلة التي غمرتها الثلوج، حيث جرى إنقاذ 5 أشخاص وانتشال جثث 4"، قبل أن تؤكد لاحقا صحيفة "حرييت"، نقلا عن مسؤول ارتفاع حصيلة القتلى إلى 21.

المصدر: الأناضول