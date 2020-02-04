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تيلرسون لترامب: عليك طمأنة روسيا

أخبار العالم

تيلرسون لترامب: عليك طمأنة روسيا
Reuters
ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأمريكي السابق
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كشف وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون، أنه أبلغ البيت الأبيض قبل رحيله بأن على الولايات المتحدة أن تتواصل مع روسيا بشأن فنزويلا.

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وأضاف أن رد الفعل الأمريكي الفاتر على الهجوم الذي استهدف منشأتي أبقيق وخريص النفطتين في السعودية، فتح الباب أمام روسيا في المنطقة.

وقال: "أرى قيمة عظيمة في التواصل مع العالم بأكمله. من الواضح أن أشخاصا في البيت الأبيض والرئيس نفسه لديهم وجهة نظر ليست شاملة مثل وجهة نظري".

وشغل تيلرسون منصب وزير الخارجية من فبراير 2017 وحتى مارس 2018، قبل أن يعزله ترامب ويعين مكانه مايك بومبيو الذي كان مدير المخابرات المركزية.

المصدر: رويترز

 

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