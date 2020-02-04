أردوغان: ليست هناك ضرورة للدخول في نزاع مع روسيا في المرحلة الحالية ولدينا مبادرات مشتركة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أروغان أن جيش بلاده لن يوقف عملياته العسكرية في إدلب بل سيواصلها "بنفس الحزم"، مشيرا إلى أن تركيا لا ترغب بالدخول في نزاع مع روسيا في المرحلة الحالية.

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ونقلت وكالة "الأناضول" عن أردوغان قوله اليوم الثلاثاء، إن هجمات الجيش السوري الأخيرة في إدلب والتي أسفرت عن مقتل جنود أتراك، "تعد انتهاكا لاتفاقية إدلب" الموقعة مع روسيا، مؤكدا أن "نتائج هذا الاعتداء ستنعكس بالطبع على النظام السوري".

وأضاف: "أعتقد أن العمليات التركية أعطت درسا كبيرا لهؤلاء (القوات السورية)، لكننا لن نتوقف، سنواصلها بنفس الحزم".

وأكد على الدور المهم جدا الذي تلعبه نقاط المراقبة التركية في إدلب، مشيرا إلى أنها ستبقى، منوها في الوقت نفسه بأن تبعات القصف السوري للقوات التركية لن تتطور إلى نزاع مع روسيا، وقال "ليست هناك ضرورة للدخول في نزاع مع روسيا في هذه المرحلة، لدينا معها مبادرات استراتيجية جادة للغاية".

#عاجل |أردوغان: ليست هناك ضرورة للدخول بنزاع مع روسيا في هذه المرحلة، لدينا معها مبادرات استراتيجية جادة للغاية" — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 4, 2020

ويأتي تصريح أردوغان بعدما تعرضت وحدات من القوات التركية لقصف مدفعي من الجيش السوري فجر الاثنين غرب بلدة سراقب بريف إدلب، قتل خلاله جنود أتراك، مع توسيع الجيش السوري نطاق سيطرته في المنطقة.

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وقالت وزارة الدفاع التركية إن قواتها ردت على مصادر النيران، و"حيدت" 76 عنصرا من الجيش السوري واستهدفت 54 موقعا له في إدلب.

المصدر: الأناضول + RT