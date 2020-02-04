 
مباشر

بومبيو يشكر البرهان على "الزعامة في تطبيع العلاقات" مع إسرائيل

أخبار العالم

بومبيو يشكر البرهان على
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n7cd

أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، عقب اجتماع عقده الأخير مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

وأكد بيان صدر عن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس أمس الاثنين، أن بومبيو شكر في المكالمة البرهان على "زعامته في تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أوغندا بدعوة من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني".

إقرأ المزيد
تفاصيل لقاء البرهان ونتنياهو في كمبالا
تفاصيل لقاء البرهان ونتنياهو في كمبالا

وأشار البيان إلى أن بومبيو والبرهان أعربا في المكالمة عن تطلعهما المشترك إلى تحسين مشاركة السودان الفعالة في المنطقة والمجتمع الدولي، وأكدا التزامهما بالمضي قدما نحو إقامة "علاقات ثنائية أكثر قوة وصحة".

ودعا وزير الخارجية الأمريكي، رئيس مجلس السيادة السوداني إلى زيارة واشنطن في وقت لاحق من العام الجاري.

ووصف بومبيو على حسابه في "تويتر" اتصاله مع البرهان بأنه كان "بناء".

في غضون ذلك، أعلن نتنياهو على حسابه في "تويتر" أن اجتماعه المفاجئ مع البرهان توج بالاتفاق على إطلاق تعاون سيؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين، غير أن حكومة السودان شددت على أن اللقاء عقد دون سابق التشاور والتنسيق معها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قبلة وفستان قصير هكذا ظهرت الناشطة السعودية فوز العتيبي !