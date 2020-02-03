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وزراء صحة "السبع" يتفقون على تنسيق الجهود للتعامل مع "كورونا"

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وزراء صحة
RT
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أعلنت وزارة الصحة الألمانية، أن وزراء الصحة في مجموعة الدول السبع اتفقوا على تنسيق استجابتهم في التعامل مع فيروس "كورونا" الجديد.

وأضافت الصحة الألمانية أن الوزراء اتفقوا خلال مؤتمر عبر الهاتف اليوم الاثنين، "على تنسيق نهجهم إزاء اللوائح المتعلقة بالسفر والإجراءات الاحتياطية والأبحاث الخاصة بالفيروس الجديد والتعاون مع منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي والصين".

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ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير الصحة الألماني ينس شبان، قوله إن "الاستجابة المناسبة في التعامل مع الفيروس لا يمكن أن تتم إلا من خلال العمل المنسق دوليا وعلى المستوى الأوروبي، لأن الفيروس لا يعرف الحدود ولا الجنسيات" مضيفا أنه سيجتمع مع وزيري الصحة البريطاني والفرنسي يوم الثلاثاء.

المصدر: رويترز

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