وفاة أشهر مرتزق في العالم

توفي البريطاني توماس مايكل "ماد مايك" هواري، الذي كان يعتبر المرتزق الأكثر شهرة في العالم عن عمر ناهز 100 عام، في مركز للرعاية في ديربان في جنوب إفريقيا أمس الأحد.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التي نشرت الخبر، فإن هواري ارتقى إلى عالم الشهرة أثناء قيادته وحدة من قوات المرتزقة لقمع انتفاضة الكونغو خلال ستينات القرن الماضي، لكن تعرضت سمعته للتشويه عندما سجن بسبب اختطافه طائرة عقب محاولة انقلابية هزلية في سيشيل عام 1981.

وقال كريس، نجل هواري، إن والده "ضابط ورجل نبيل، كانت فلسفته في المزيد من الحياة من خلال العيش بشكل خطير، لذلك فمن الرائع أن يعيش 100 عام".

Mad Mike Hoare 1919-2020 may he Rest In Peace #MadMikeHoarepic.twitter.com/eT0RELFtG2 — jacob (@ariastexas5) February 2, 2020

ولد هواري عام 1919 في الهند لأبوين إيرلنديين، وتلقى تعليمه في إنجلترا، وبعد خدمته في الجيش البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية والوصول إلى رتبة رائد، عمل محاسبا قانونيا وهاجر إلى جنوب إفريقيا عام 1948.

وبدأ حياته المهنية في صفوف المرتزقة عام 1961، عندما قاد وحدة من القوات في كاتانغا، التي كانت تحاول الانفصال عن الكونغو.

وفي عام 1964 عين من قبل رئيس الوزراء الكونغولي موسى تشومبي لقمع الانتفاضة، وقاد وحدة من 300 مرتزق ممن عرفوا بـ"Wild Wildes" في حملة ناجحة جعلت منه اسما مألوفا في العديد من أنحاء العالم، إذ اشتهرت المجموعة بأفعالها الجريئة لإنقاذ الراهبات والمبشرين من وراء خطوط العدو.

حارب هواري لاحقا في جميع أنحاء شرق وغرب ووسط إفريقيا، وتزوج حينها من فيليس سيمز، مضيفة شركة طيران، عاش معها وأطفاله الأربعة.

وجسدت شخصيته في فيلم "The Wild Geese" عام 1978 من بطولة ريتشارد بيرتون في دور العقيد "ألين فولكنر"، وحصل على لقب"Mad Mike"، بعد أن وصفته إذاعة ألمانيا الشرقية بانتظام، بأنه "كلب الصيد المجنون".

Merch Idea: Che t-shirts but with Mad Mike's portrait instead. https://t.co/9SpKFwOcvf — trops (@jan_trops) February 3, 2020

المصدر: وكالات