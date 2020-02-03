77 ٪ من الكنديين لا يريدون تمويل أمن الأمير هاري وزوجته ميغان

أظهر استطلاع للرأي نفذه معهد نانوس، أن 77% من الكنديين لا يرغبون في تحمل بلادهم تكاليف حماية دوق ساسيكس الأمير هاري، وزوجته ميغان.

وقال الأغلبية إنهم لا يرغبون في تحمل بلادهم تكاليف حماية هاري وميغان، لأنهما لا يقيمان في كندا بصفتهما ممثلين للملكة إليزابيث الثانية.

وخلص الاستطلاع الذي شمل أكثر من ألفي كندي، إلى أن 77% من الكنديين، يعتقدون أنه لا يتعين على دافعي الضرائب دفع التكاليف الأمنية لحماية الزوجين.

وكانت السلطات الكندية، قد أشارت إلى أن هناك مباحثات جارية بشأن من سيتحمل التكاليف الأمنية لحماية هاري وميغان عقب أن استقرا في كندا.

واستقر هاري وميغان في مقاطعة بريتش كولومبيا بكندا، عقب أن تخليا عن مهامهما الرسمية الملكية الشهر الماضي.

Three quarters of Canadians still do NOT want to pay for Prince Harry and Meghan Markle's security https://t.co/s6bRVHt3nU — Daily Mail US (@DailyMail) February 3, 2020

المصدر: "ديلي ميل"