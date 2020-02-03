أ ف ب: اتهام 3 إيرانيين في الدنمارك بالتجسس لصالح السعودية

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، الاثنين، بتوجيه الاتهام إلى 3 إيرانيين في الدنمارك بالتجسس لصالح المملكة العربية السعودية.

ونقلت الوكالة عن جهاز الاستخبارات الدنماركي (PET) تأكيده اعتقال ثلاثة أعضاء في جماعة انفصالية عربية إيرانية، وتوجيه التهم إليهم اليوم الاثنين للاشتباه في قيامهم بالتجسس لصالح المملكة العربية السعودية.

وقال رئيس الاستخبارات الدنماركية فين بورش أندرسن خلال مؤتمر صحفي إنه "قُبض على 3 أعضاء قياديين في الحركة العربية لتحرير أهواز (ASLMA) واتُهموا بالتجسس.

ووفقا لوكالة الاستخبارات فإن هؤلاء الأشخاص الثلاثة "تجسسوا بين عامي 2012 و2018 لصالح جهاز استخبارات سعودي".

المصدر: أ ف ب