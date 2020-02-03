باكستان تستأنف حركة الطيران مع الصين

أعلنت باكستان استئناف الرحلات الجوية بينها وبين الصين بعد تعليقها الأسبوع الماضي على خلفية انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الطيران الباكستانية، مساء الأحد، إن الرحلات الجوية ستستأنف "بدءا من منتصف ليلة الاثنين"، مضيفة أن أول رحلة "ستكون تابعة للخطوط الجوية الصينية "آير تشاينا" وستصل إلى مدينة كراتشي الباكستانية صباح الاثنين، قادمة من العاصمة بكين".

ومن المقرر أن تسيّر الخطوط الجوية الباكستانية، وشركي "آير تشاين" و "تشاينا ساوثرن" الصينيتين، 12 رحلة أسبوعية بين البلدين، عقب قرار الاستئناف.

وعلقت باكستان الرحلات الجوية من وإلى الصين في 29 يناير الماضي، تزامنا مع إعلان حالة الطوارئ العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

يشار إلى أن باكستان لم تتخذ قرارا بإجلاء رعاياها في الصين، والذين يبلغ عددهم نحو 30 ألف باكستاني.

كما لم تعلن السلطات الباكستانية تسجيل أي حالة للإصابة بالفيروس في البلاد.

المصدر: "الأناضول"