الأطباء يعرضون صور رئتي مصابة بفيروس كورونا

عرض الأطباء الصينيون صورا لرئتي مصاب بفيروس كورونا 2019-nCoV لمريضة تبلغ من العمر 33 عاما.

وأشارت المجلة، إلى أن المرأة كانت تعمل في مدينة ووهان، حيث تم تسجيل انتشار الفيروس المميت لأول مرة.

وقبل ستة أيام من زيارتها للمستشفى، انتقلت إلى مدينة لانتشو وعند دخولها إلى المستشفى، كان لديها أعراض ارتفاع درجة الحرارة وعانت من الشخير.

وعلى أساس الخصائص الوبائية والأعراض السريرية ونتائج التصوير الطبقي المحوري، تم تشخيص إصابتها بالالتهاب الرئوي 2019-nCoV.

وبعد ثلاثة أيام من العلاج، اتسعت رقعة المنطقة المصابة من الرئتين (الصورة ب) - في الصور تبدو معتمة.

Radiology

المصدر: لينتا رو