واشنطن تبلغ غني بتعثر المفاوضات مع طالبان

أعلنت إدارة الرئيس الأفغاني أشرف غني بعد لقاء الممثل الأمريكي لشؤون أفغانستان زلماي خليل زاد كبار ممثلي القيادة الأفغانية بمن فيهم الرئيس غني، أن المفاوضات مع طالبان لم تنجح.

وكتبت إدارة غني على "تويتر": "أبلغ زلماي خليل زاد الرئيس غني بأنه لم يتم إحراز تقدم كبير في مفاوضاته الأخيرة مع طالبان حول وقف النار".

(۱/۴) محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، عصر امروز با داکتر زلمی خلیلزاد نمایندۀ خاص وزارت امور خارجه ایالات متحدۀ امریکا برای افغانستان، در ارگ دیدار نمود. pic.twitter.com/nZdin3jWvX — ارگ (@ARG_AFG) February 1, 2020

وأشارت الإدارة إلى أن الممثل الأمريكي الخاص، تحدث أيضا عن نتائج اللقاء الذي أجراه في 31 يناير مع وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي وأعضاء آخرين في قيادة باكستان.

وقال خليل زاد للرئيس الأفغاني إنه "ينتظر ردا واضحا من طالبان حول الآليات العملية لوقف إطلاق النار أو خفض العنف بشكل ملحوظ ودائم".

المصدر: تاس