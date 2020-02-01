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الخارجية الروسية: لافروف ونظيره الصيني يبحثان التعاون في مكافحة "كورونا"

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الخارجية الروسية: لافروف ونظيره الصيني يبحثان التعاون في مكافحة
وزارة الخارجية الروسية
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني فان يي، التعاون بين روسيا والصين في مكافحة انتشار فيروس "كورونا".

وذكرت الخارجية الروسية في بيان قصير أصدرته اليوم السبت، أن "الجانب الروسي أشاد بالتدابير التي تتخذها الصين لمكافحة انتشار المرض الناجم عن فيروس كورونا".

وأضافت أن لافروف ونظيره الصيني بحثا "المسائل المتعلقة بالتعاون الروسي الصيني في هذا المجال".

المصدر: RT

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