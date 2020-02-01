دالاي لاما ينشر تعويذة لمكافحة فيروس كورونا

أوصى الزعيم الديني الأعلى للبوذيين في التبت دالاي لاما بأن يقرأ البوذيون بشكل متكرر وكثير تعويذة مانتارا تارا، وذلك للتغلب على وباء فيروس كورونا الجديد.

وذكّر صندوق "سنحافظ على التبت"، بأن التعويذة هي عبارة عن مجموعة معينة ثابتة من الكلمات والأصوات، يساعد نطقها وفقا لاعتقاد البوذيين بالتأثير بشكل مفيد على الشخص الذي ينطقها.

وقال الصندوق في بيان له: "ذكر قداسته، أن قراءة تعويذة تارا يمكن أن تكون إحدى الطرق لمكافحة الوباء. وشارك قداسته بتسجيل صوتي له... ودعا دالاي لاما، إلى تكرار تلاوة هذه التعويذة بشكل أكثر قدر المستطاع".

وتعويذة تارا هي واحدة من الأكثر شهرة في البوذية وهي مكرسة للآلهة تارا "المنقذة" التي تعتبر من الآلهة الرئيسية في البوذية فهي كائن حقق التنوير وقرر مساعدة الكائنات الأخرى على تحقيق هذه الحالة نفسها.

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المصدر: نوفوستي