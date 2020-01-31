ترامب يرفع الحظر عن استخدام البنتاغون الألغام الأرضية المضادة للأفراد

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الحظر عن استخدام الجيش الأمريكي للألغام الأرضية المضادة للأفراد، المفروض في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وأعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة، أن السياسات الجديدة تسمح للجيش الأمريكي باستخدام الألغام المضادة للأفراد في أي منطقة من العالم "في ظروف استثنائية".

وأوضح البيت الأبيض أن هذه السياسة تخص ألغاما متطورة ذاتية التدمير، مصممة خصوصا لتفادي إلحاق الأضرار بالمدنيين والقوات الحليفة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام إن "وزارة الدفاع اعتبرت أن القيود المفروضة على القوات الأمريكية من خلال سياسات إدارة أوباما، من شأنها أن تضع القوات الأمريكية في موقع ضعف في أي نزاع مع خصومها".

من جانبه، وصف وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الألغام الأرضية بـ"الأداء المهم"، مؤكدا حرص الولايات المتحدة على سلامة المدنيين أثناء النزاعات.

يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أعلن عن الحد من استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد في سبتمبر 2014، مشيرا إلى أن واشنطن تسعى لجعل سياساتها متطابقة مع معاهدة أوتاوا لحظر الألغام، التي تم توقيعها عام 1997 وتعتبر أكثر من 160 دولة في العالم أطرافا فيها، فيما الولايات المتحدة لم توقعها.

المصدر: وكالات