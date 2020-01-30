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كوريا الجنوبية تكشف عن إصابة بفيروس "كورونا" غير مرتبطة بالصين

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كوريا الجنوبية تكشف عن إصابة بفيروس
Sputnik
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أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الخميس، عن اكتشاف إصابتين جديدتين بـ فيروس "كورونا" الجديد.

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وقالت السلطات الصحية، إن المريض الخامس المصاب بفيروس "كورونا" الجديد هو رجل كوري جنوبي (32 عاما) عاد إلى البلاد يوم 24 من الشهر الجاري، بعد أن زار مدينة ووهان، التي ظهر فيها فيروس "كورونا" الجديد بوسط الصين. 

وأضافت أن المريض السادس هو رجل كوري جنوبي (56 عاما)، كان قد تواصل مع المريض الثالث، ولم يقم بالسفر إلى ووهان، ليصبح أول حالة إصابة بالمرض في البلاد بشكل غير مرتبط بالسفر للصين.

وسبق أن أعلنت كوريا الجنوبية عن 4 حالات إصابة مؤكدة بالمرض، حيث تم الإبلاغ عن الحالة الأولى في 20 يناير، تلتها الحالات الأخرى في 24 و26 و27 من يناير.

وكالة: يونهاب

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