ماكرون: تركيا أخلّت بتعهدات اتفاق برلين ورصدنا سفنا تركية تنقل مرتزقة إلى ليبيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن تركيا أخلّت بتعهدات اتفاق برلين، مشيرا إلى أن باريس رصدت سفنا تركية تنقل مرتزقة إلى ليبيا.

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وقال ماكرون في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في باريس اليوم، إن "تركيا أخلّت بتعهداتها التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر برلين"، مضيفا: "خلال الأيام الأخيرة رصدنا سفنا تركية تحمل مرتزقة سوريين، وصلت إلى ليبيا".

وأكد ماكرون أن "فرنسا تدعم اليونان وقبرص في سيادتهما على حدودهما البحرية، وندين من جديد الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية".

يتبع..