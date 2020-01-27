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بيل غيتس تنبأ بفيروس مماثل لـ"كورونا" قبل عام وتوقع بأن يتسبب بمقتل 33 مليون شخص

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بيل غيتس تنبأ بفيروس مماثل لـ
Reuters
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أفادت صحيفة "The Sun" بأن مؤسس شركة "مايكروسوفت" العملاقة، بيل غيتس، كان قد حذر قبل عام من تفشى وباء قاتل في الصين ناجم عن "سوبر فيروس".

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وتوقع غيتس في كلمة ألقاها قبل أكثر من عام أمام مؤتمر استضافته الجمعية الطبية في ولاية ماساتشوستس أن يتسبب هذا الوباء الفيروسي في مقتل 33 مليون شخص في جميع أرجاء العالم خلال أشهر السنة الأولى.

ونُقل عن مؤسس مايكروسوفت، قوله آنذاك إن العالم معرض لخطر انتشار فيروسات مرضية بسرعة فائقة على كوكبنا، وتشديده على ضرورة الاستعداد لمثل هذه الأوبئة بنفس طريقة الاستعداد للحرب.

ولفت غيتس في تلك المناسبة إلى غياب الإحساس بالخطورة الملحة الناجمة عن التهديدات البيولوجية، مؤكدا أن العالم يجب أن يستعد للأوبئة بنفس الطريقة الحازمة التي يستعد فيها للحرب.

واستشهد بيل غيتس بدراسة شاملة أعدت من قبل "Institute for Disease Modeling"، كشفت مدى سرعة انتشار مرض جديد، وبيّنت كيف يمكن أن يتفشى وباء محتمل في الصين بسرعة في جميع أنحاء العالم، ما يؤدي في النهاية إلى مقتل 33 مليون شخص.

المصدر: The Sun

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