هونغ كونغ تعلن حالة الطوارئ تحسبا لفيروس كورونا

أعلنت هونغ كونغ حالة الطوارئ في البلاد على خلفية تفشي فيروس "كورونا" في الصين، وألغت جميع الاحتفالات برأس السنة الصينية، وعلقت الزيارات الرسمية للصين.

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وأعلنت زعيمة هونغ كونغ، كاري لام، إلغاء جميع الاحتفالات الرسمية بالسنة القمرية الجديدة حسب التقويم الصيني، في ظل إجراءات فرض الطوارئ في البلاد.

وقالت لام إنه سيتم إلغاء جميع الزيارات الرسمية للبر الرئيسي(الصين).

وأعلنت الصين اليوم السبت حالة الطوارئ القصوى في 25 مقاطعة، في ظل ارتفاع عدد حالات الوفاة التي وصلت إلى 41 حالة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 1300، أغلبها في الصين.

هذا وقد استنفرت الصين كل طاقاتها من أجل الحيلولة دون انتشار الفيروس ومعالجة المصابين، حيث قامت بعزل عدد من المدن وتعليق عمل وسائل النقل العمومية فيها، كما أرسلت السلطات المختصة 1230 طبيبا إلى مدينة ووهان، أول الأماكن التي ظهر فيها الفيروس.

المصدر: وكالات